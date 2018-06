„Im Stadion Gottes“

Hohenberg (ng) - Mit einem aktuellen Motto hat das Familiengottesdienst-Team der Kirchengemeinde Sankt Jakobus Hohenberg am Samstagabend den Textteil der Eucharistiefeier gestaltet. Die Eltern und Kinder griffen das Thema „Teamgeist und Zusammenhalt“ auf und zahlreiche Mamas und Papas und alle Kinder erschienen in den weißen WM-Trikots der deutschen Nationalmannschaft.

Stadionstimmung herrschte bereits vor dem offiziellen Gottesdienstbeginn, als ein Zusammenschnitt einiger spektakulärer Fußballszenen per Videoeinblendung über die Leinwand im Chor der Kirche flimmerte. Pfarrer Martin Danner erinnerte in seiner Ansprache, dass Gewinnen immer schön ist, aber zu den Gewinnern eines Spieles auch die Verlierer gehören.

In den Fürbitten thematisierten die Kinder neben der Freude am gemeinsamen Spiel auch die Außenseiter und die Opfer von Fanatismus und Intoleranz. Am Ende des Gottesdienstes zeigte ein weiteres Video von Bernd Klopfer Gemeinschaften, Vereine und andere Gruppierungen in der Kirchengemeinde Hohenberg und erweiterten so das Gottesdienstthema „Zusammenhalt“ auf die Hohenberger Dorfgemeinschaft.

Dann zog die ganze Fanmeile vor das Jakobushaus, wo mit einer Stadionwurst und kalten Getränken auch leibliche Bedürfnisse ihre Befriedigung fanden. (ng)