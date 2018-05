Im Adler wird Kunsthandwerk serviert

Für ein Wochenende kehrt Leben in den Adler in Rosenberg zurück. Vor zwei Jahren haben Marie-Luise und Josef Bauer ihren mit Michelin-Stern prämierten Gasthof geschlossen. Jetzt hat ihn Tochter Stefanie Bauer für einige Tage wieder geöffnet. Sie serviert aber keine Spitzenküche, sondern feines Kunsthandwerk.

Stefanie Bauer ist nicht allein. Die Goldschmiedin, die in Berlin lebt, hat noch Regina Kortyka-Lipp und Oskar Keck zur Gemeinschaftausstellung eingeladen. Stefanie Bauer ist gelernte Goldschmiedin und hat in Barcelona Schmuckdesign studiert. Ihre Arbeiten sind oft bei Regina Kortyka-Lipp in der Galerie im Domhof in Ellwangen zu sehen. Nun arrangiert sie ihre Stücke auf den Gasttischen im Nebenzimmer. Sie fertigt Ketten aus Gold und Silber, manche ganz zart gehäkelt.

Regina Kortyka-Lipp aus Ellwangen hat für die Ausstellung im Adler ihre eigene Galerie im Domhof verlassen. Ihre Spezialität sind selbst geschneiderte Taschen aus echtem Leder, meist für Laptops. Unverwechselbar und ein Kontrastprogramm zu den üblichen Notebook-Taschen.

Oskar Keck ist erst 15, mit Bauers verwandt und lebt in Rotenbach. Er besucht das Peutinger-Gymnasium und schmiedet in seiner Freizeit aus altem Eisen neue Messer. Dafür steht er oft mehrere Stunden an einer Esse und am Amboss. Die Griffe und Messerscheiden sind aus Holz, Leder und anderen Materialien. Das Ergebnis: individuelle Messer, die ihren Preis haben.

Auch dabei ist Bauers Vater, der Sternekoch Josef Bauer. Er hat sich im Ruhestand aufs Brennen verlegt. Sein trockener Gin „Sturzflug“ wird übers Internet vertrieben. Den passenden Tonic-Sirup dazu liefern Lorenz Haas, Pius Köder, Johannes Gresser und Manuel Lipp (wir berichteten mehrfach). Ihren Moose-Tonic-Sirup servieren die Jungunternehmer aus Ellwangen zusammen mit dem „Sturzflug“-Gin am Freitag und Samstag von 17 bis 21 Uhr.