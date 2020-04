Horst Erdlen, Leiter des Geschäftsbereiches „Funktionale Additive für eine moderne Verkehrsinfrastruktur, bei der J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG hat jetzt 25. Dienstjubiläum gefeiert.

In seiner Funktion als Geschäftsbereichsleiter ist Erdlen weltweit unterwegs und konnte die in Deutschland entwickelte Bauweise Splittmastixasphalt (SMA) den Fachleuten in aller Herren Länder näherbringen. SMA findet der Straßennutzer heute neben Europa auch in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in Asien, im Nahen Osten, in Afrika und in Australien und Neuseeland.

Erdlen hat zudem an vielen Universitäten in der ganzen Welt Vorträge gehalten und sich so um für die Ausbildung des Straßenbaunachwuchses verdient gemacht.

Der Europäische Asphaltverband vergab im Jahr 2017 zum ersten Mal die Auszeichnung Asphalt Advocat des Jahres an eine vom Präsidium ausgewählte Person, die Wichtiges für die europäische Asphaltindustrie geleistet hat – und diese Wahl fiel auf Horst Erdlen, der wesentlich zur Website AsphaltAdvantages.com beigetragen hat und als einer der vier Initiatoren dieser Kampagne gilt.