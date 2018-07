Hohenberger laden am Wochenende zum Dorffest an Jakobi ein

Hohenberg (ng) - Vom 20. bis 22. Juli steigt in Hohenberg das Dorffest an Jakobi. War das Jakobusfest in den vergangenen Jahren meist ein Gartenfest des Liederkranzes Hohenberg oder ein Fest der Katholischen Kirchengemeinde, wenn der Jakobustag (25. Juli) auf einen Sonntag fiel, so ist es seit dem vergangenen Jahr ein Gemeinschaftsprojekt des neuen Vereins „Snow&Fun“ und des Liederkranzes Hohenberg.

Am Freitag, 20. Juli wird unter der Regie von Snow&Fun die mobile Diskothek HighLife das Fest eröffnen. Am Samstag gibt es ab 17 Uhr die Original Hohenberger Hitzkuchen. Die Hitzkuchen werden in einem Holzbackofen vor Ort gebacken. Zur Unterhaltung spielt die Hohenberger Dorfmusik.

Am Sonntag beginnt um 10 Uhr in der Jakobuskirche der Festgottesdienst. Prediger ist dieses Jahr Professor Hubert Wolf. Der aus Wört stammende Hochschullehrer und Direktor des Seminares für mittlere und neue Kirchengeschichte an der Universität Münster forscht vor allem zum Thema „Inquisition“ und ist in den vergangenen Jahren auch durch seine leicht lesbaren Bücher „Krypta“ und „Konklave“ bekannt geworden, wo er aus der Kirchengeschichte heraus Ansätze für eine Reform der Katholischen Kirche formuliert. Wolf hat als erster deutscher katholischer Theologe überhaupt 2003 den Leibnitzpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft erhalten und ist durch zahlreiche Fernseh- und Radiosendungen bekannt geworden. Der 1959 geborene Wolf gilt als herausragender Vertreter der jüngeren Generation von Kirchenhistorikern, die dieses Fach aus der engen Fachwissenschaft herausgeführt und in größere Zusammenhänge von Politik- und Wissenschaftsgeschichte eingebunden haben. Der Kirchenchor Hohenberg gestaltet den Festgottesdienst mit.

Danach gibt es auf dem Festgelände in der Hohenberger Dorfmitte einen reichhaltigen Mittagstisch. Um 14 Uhr wird in der Jakobuskirche die einst von Sieger Köder verfasste Jakobusandacht gebetet und meditiert werden. Ab 11 Uhr öffnet die Interessengemeinschaft Modellbautruck Ostalb ihre Tore in der Scheune direkt am Festplatz. Mit ihren Trucks, Baggern und Staplern im Miniaturformat werden sie – funkferngesteuert – den aufwändig erstellten Parcour befahren und auch Interessierte mal den Steuerknüppel überlassen.

Ab 13.30 Uhr findet außerdem noch ein Kinderflohmarkt sein. Es gibt Kaffee und selbstgebackene Kuchen. Bei einem deftigen Vesper wird der Abend und das diesjährige Dorffest an Jakobi langsam ausklingen.