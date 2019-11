Bis 1973 hat es in der Rosenberger Teilgemeinde Hohenberg eine eigene Schule gegeben. Hier wurden die Kinder über viele Jahrzehnte hinweg in einem Vier-Klassen-Verbund gemeinsam unterrichtet. Und ein solcher „Viererbund“, die Geburtsjahrgänge 1948 bis 1952 umfassend, hat sich jetzt – nach 20 Jahren – erstmals wieder getroffen, um gemeinsam das Siebzigerfest zu feiern und an die alten Schulzeiten zu erinnern. Ehrengast bei der Feier war der neunzigjährige Erich Grimm aus Wasseralfingen, von 1956 bis 1961 Lehrer an der damaligen Hohenberger Oberklasse. Grimm hatte Dias aus dieser Zeit mitgebracht und so verging die Zeit wie im Fluge beim Austausch vieler alter schöner Erinnerungen. Begonnen hatte das Treffen mit einem Stehempfang im alten Hohenberger Schulhaus und einer Meditation auf dem Labyrinth in der Sankt-Jakobus-Kirche. Dabei gedachte man der früheren Lehrer sowie der bereits verstorbenen Schulkameraden Waltraud Zubler und Rudi Schwarz. Nach Kaffee und Kuchen, serviert von den Hohenberger Landfrauen, wechselte die Gruppe in den Landgasthof Bieg nach Neuler. Dass die Hohenberger nach Mitternacht zu den letzten Gästen zählten, war kein Wunder, gab es doch viel zu erzählen. Hedwig Ernsperger und Hermann Sorg hatten das Treffen vorbereitet und eingeladen – und fast alle waren gekommen. Foto: privat