Hohenberger Jakobusfest fällt aus – Investitur von Pfarrer Golla findet statt

Die Kirchengemeinde Hohenberg veranstaltet am kommenden Sonntag, 27. Juni, um 18.30 Uhr und am Sonntag, 18. Juli, um 18.30 Uhr auch noch Sitzführungen in der Sankt- Jakobus-Kirche in Hohenberg. Es gelten die Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung.

Bei der Veranstaltung erfahren die Teilnehmer mehr über die Kirche, ihre Glasfenstern und über Monsignore Sieger Köder. Anmeldungen zu der Führung sind beim Pfarramt Rosenberg, Telefon 07967/418, zu den Öffnungszeiten jeweils dienstags 14.30 bis 17.30 Uhr, donnerstags und freitags 10 bis 12.00 Uhr, möglich. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Mit dem Erlös dieser Veranstaltung soll ein soziales Projekt von Pfarrer Michael Cobb in Ghana unterstützt werden.