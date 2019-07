Hohenberg feiert Freundschaftsjubiläum mit Vilmer in Argentinien

Rund 8000 Kilometer Anreise haben die am weitesten angereisten Gäste des diesjährigen Jakobusfestes hinter sich gebracht: Amanda, Claudia, Elina und Paola waren 1200 Kilometer mit dem Bus in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires gefahren und flogen dann gut 6500 Kilometer über Rom nach Frankfurt, wo sie von Elena Blattner und Kathy Hirschle vom Arbeitskreis Vilmer abgeholt worden sind. Die nordargentinische Gemeinde Vilmer am Südrand des Gran Chaco hat seit 25 Jahren eine aktive Partnerschaft mit Hohenberg.

Bei einem festlichen Sonntagsgottesdienst mit Weihbischof Thomas Maria Renz wurde an die Anfänge dieser Unternehmung gedacht. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wurden Perspektiven für weitere 25 Jahre argentinisch-schwäbische Zusammenarbeit entwickelt.

Den Auftakt des Dorffestes an Jakobi organisierten die Skiliftbetreiber Snow & Fun. Bei heißen High-Life-Discoklängen und kühlem Fassbier entwickelt sich dieser Festauftakt immer mehr zu einem Treffen ehemaliger Hohenberger, die es berufsbedingt in alle Windrichtungen verschlagen hat. Während rings um den Jakobusberg Gewitter niedergingen, blieb der Hohenberger Festplatz trocken – ideal für zahlreiche persönliche Begegnungen.

Beim samstäglichen Hitzkuchen-essen sparten die vielen auswärtigen Gäste nicht mit Lob für das Backwerk des eingespielten Liederkranz-Backteams. Die Handmusik der fünf Hohenberger Dorfmusikanten Tom und Jack, Udo, Festus und Harry erfreuten die argentinischen Gäste derart, dass sie die „Hohenberger Dorfmusik“ spontan zu einer argentinischen Konzertreise einluden.

Freundschaft auf beiden Seiten des Atlantik

Weihbischof Thomas Maria Renz, der mit Pfarrer im Ruhestand Alwin Nagy, von 1982 bis 1990 in Argentinien tätig, und Gemeindepfarrer Martin Danner den Festgottesdienst zelebrierte, war begeistert, dass sich zwischen zwei so weit auseinanderliegenden Dörfern eine tragfähige Freundschaft entwickelt hat. In seiner Predigt dankte er den Akteuren beiderseits des Atlantik für ihr Engagement: „Nur so kann ein Ausgleich des immer größer werdenden Nord-Süd-Gefälles erreicht werden“, betonte der Weihbischof. Spanischsprachige Lieder und moderne Chorsätze des Hohenberger Kirchenchores wechselten ab mit mehrsprachigen Gemeindeliedern und einem vielsprachigen Vater-Unser-Gebet.

Um weitere Perspektiven der Partnerschaftsarbeit ging es bei einer sonntagnachmittäglichen Podiumsdiskussion. Unter der Leitung von Wolf-Gero Reichert, Geschäftsführer der Hauptabteilung Weltkirche beim Bischöflichen Ordinariat Rottenburg, berichteten die Gäste aus Vilmer, wie sie diese Arbeit bis jetzt sehen und wie sie weiter entwickelt werden kann.

Der Liederkranz Hohenberg und Snow & Fun hatten in der Hohenberger Ortsmitte eine kleine Zeltstadt aufgebaut und bewirteten die zahlreichen Festbesucher. Dem Heiligen Jakobus vom Hohenberg muss es gefallen haben, schickte er doch rechtzeitig zum Wochenende den dringend benötigten Segen in Form von Regen und die ersehnte Abkühlung.