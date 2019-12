Hinterachse reißt bei Unfall ab

Weil sie zu schnell unterwegs war, ist eine Autofahrerin am Freitag gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 3321 von Rosenberg nach Unterknausen erst nach rechts, dann nach links von der Fahrbahn abgekommen. An einer Verdolung wurde die die Hinterachse an einer Seite herausgerissen. Das Auto geriet ins Schleudern geriet und blieb schließlich quer zur Fahrbahn an einem Baum stehen. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.