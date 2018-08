Hier lernt man Tore schießen

Rund 60 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren haben am Fußballcamp des VfB Stuttgart teilgenommen. Die Sportfreunde Rosenberg hatten diese vier Tage, von Dienstag, 7., bis Freitag, 10. August, organisiert.

Wohin man schaute, wuselten die Kinder mit ihren roten VfB-Trikots über den Rasen. „Die Kinder sind voller Begeisterung dabei“, sagte Campleiter Andreas Mitulidis, der mit seinen Trainerkollegen Fatih Ada, Luca Finkbeiner und Plamen Michov nach Rosenberg gekommen war, um die Fußballstars von morgen auszubilden. Und da gab es einiges zu tun, denn Dribbeln, Passen und Tore schießen wollen gelernt sein. Und natürlich die Kameradschaft unter den jungen Spielerinnen und Spielern. „Aber das klappt ausgezeichnet“, bestätigten die Trainer der "Ipf- und Jagst-Zeitung". Gekickt wurde vier Tage lang von 9 Uhr bis 15.30 Uhr. In den Pausen gab's gekühlte Getränke. „Aber die Jungen und Mädchen hält es schier nicht aus auf der Pausenbank und nach ein paar Schlucken erobern sie schon wieder den Sportplatz“, schmunzeln die vier Trainer. Dass so viel Sport auch hungrig macht, versteht sich von selbst. Das Organisationsteam um Stefan Mack und Florian Schenk sowie viele Helferinnen und Helfer sowie das Vereinsheimteam um Doris Schenk waren darauf vorbereitet. Nachmittags wurde das Essen von der Kantine der Holzmühle geliefert, dazwischen gab’s viel Obst und natürlich Getränke, damit die Power nicht in den Keller geht.

Aber da brauchten sich die Trainer keine Sorgen zu machen, alles war bestens organisiert. Was die Kleinen gelernt haben, das zeigten sie dann beim Abschlussturnier, bei dem sie gegen Erwachsene spielten. Da wurde um jeden Ball gekämpft und manch einer der Erwachsenen ließ sich austricksen, sehr zur Freude der Teilnehmer des Fußballcamps. Es hat eben doch was gebracht, vier Tage lang intensiv alles um den Fußball zu lernen. Was bleibt, ist die Erinnerung an den Sommer und die knallroten VfB-Trikots samt Stutzen und Sporthose, die jeder Teilnehmer erhalten hat. Und natürlich ans Fritzle, das Maskottchen des VfB.