Wenige Tage nach seinem 91. Geburtstag ist Anton Jenninger aus Hohenberg verstorben. Seine Frau Cilla, zahlreiche Verwandte und Nachbarn sowie frühere Arbeitskollegen und der de-Camino-Chor des Liederkranzes Hohenberg begleiteten ihn jetzt auf seinem letzten Weg.

Pfarrer Martin Danner skizzierte in seiner Ansprache das Leben Jenningers. Nach der Volksschulzeit hatte er in der Holzmühle den Müllerberuf erlernt und war über fünf Jahrzehnte bei der Firma JRS tätig gewesen. An leitender Stelle hat der „Kapo“, wie er in seiner Mühle genannt wurde, die Entwicklung von der einfachen Getreidemahlmühle bis zum heutigen Weltkonzern in der Naturfaserverarbeitung mitgeprägt.

Der Vorsitzende des Liederkranzes Hohenberg, Jack Knecht, dankte seinem Ehrenmitglied – Jenninger war 63 Jahre förderndes Vereinsmitglied gewesen – für seine Verbundenheit mit dem Verein. Der de-Camino-Chor umrahmte den Trauergottesdienst mit einigen Chorliedern.