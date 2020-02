Grünes Licht für Investitionen in Rosenberg

Der Gemeinderat Rosenberg hat sich in seiner Sitzung am Montag mit dem Haushalt 2020 befasst. Dabei ging es auch um die geplanten Investitionen der Gemeinde. Vom Gremium gab es für alle Vorhaben grünes Licht. Mit einer Ausnahme. Dem geplanten Kauf einer Kaffeemaschine für das Lehrerzimmer der Karl-Stirner-Schule wurde nicht zugestimmt. Die Kaffeemaschine sollte 4200 Euro kosten.

„Ein Mammutwerk haben die vier Mitarbeiter im Finanzwesen der Gemeinde Rosenberg, Martina Deininger, Gabriele Weber, Christian Laukenmann und Kämmerer Winfried Krieger vollbracht“, lobte Bürgermeister Tobias Schneider am Montag seine Rathausmitarbeiter. Sie hatten den ersten Haushaltsplan nach der neuen, vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Doppik-Systematik erstellt.

Kämmerer Winfried Krieger stellte den Räten das neue Haushaltssystem vor und ging abschließend auf die geplanten Investitionen von 2020 bis 2023 ein. Diese über 100 Punkte umfassende Liste genehmigte der Rat einstimmig mit einer einzigen Ausnahme: Eine Kaffeemaschine für 4200 Euro für das Lehrerzimmer der Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule war den Gemeinderäten dann doch zu teuer. „Ist das wirklich notwendig?“, wurde aus den Reihen des Gemeinderats kritisch nachgehakt. Am Ende wurde die Ausgabe vorläufig aus dem Plan herausgenommen.

Straßensanierungen: Ein weiteres Thema in der Sitzung waren drei große, für 2020 geplante Straßensanierungen in der Gemeinde Rosenberg. Sie werden knapp 2,5 Millionen Euro kosten. Die Teuerste ist die Sanierung der Gartenwiesen-Straße in Hohenberg, wo Wasserleitungen und Abwasserkanäle ausgewechselt werden müssen und eine neue Straßendecke aufgebracht werden soll. Die Maßnahme wird 882 000 Euro kosten. Der Auftrag wurde an die Firma Roth in Ellwangen vergeben.

Die Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen im Ortsteil Unterknausen und eine neue Straßendecke dort werden rund 836 000 Euro verschlingen und von der Firma Hermann Fuchs aus Ellwangen ausgeführt werden.

Gleiches wird im Mühlweg in Rosenberg zum Preis von 752 000 Euro geschehen. Auch hier wird die Firma Roth aus Ellwangen die Arbeiten ausführen.

Alle drei Baumaßnahmen werden werden übrigens durch eine Beweissicherungsmaßnahme der Firma Thomas Henneberger aus Würzburg begleitet.

Der „kleinste Brocken“ ist die Erneuerung und Verlängerung des Gehwegs auf der östlichen Seite der Ortseinfahrt Hummelsweiler von Rosenberg her kommend. In diesem Zusammenhang erhält der Fußweg zum Friedhof auf der gegenüber liegenden Seite eine Straßenbeleuchtung und die Aussegnungshalle einen Stromanschluss. Dies wird 158 000 Euro kosten; die Firma Roth, Ellwangen wird den Auftrag ausführen.

Gemeinderat Stefan Zerrer bat um eine präzise Zeitplanung, da während der Baumaßnahme in Unterknausen mit einer Vollsperrung der Schwerlastverkehr von und nach Crailsheim über den Sandhof und Hummelsweiler erfolgen muss. „Diese Stecke ist durch den derzeitigen Ausweichverkehr wegen der Sanierung des Virngrundtunnels ohnehin schon überlastet“, meinte der Hummelweilermer Gemeinderat.

Feuerwehrsatzung: Der geänderten Feuerwehrsatzung und der Neufassung der Kosten-Ersätze bei Leistungen der Feuerwehr stimmte der Gemeinderat ebenfalls einstimmig zu wie auch den Befreiungen von den Festsetzungen der Bebauungspläne bei drei Bauvorhaben. Zum umstrittenen Bauplan in der Karl-Stirner-Straße 19, die der Rat bei seiner letzten Sitzung nicht entschieden hat, gibt es noch nichts Neues aus dem Landratsamt Ostalbkreis, informiere Bürgermeister Schneider. Und so wurde die Entscheidung am Montag noch einmal vertagt.

Überdachung: Zum Schluss der Sitzung vergab der Gemeinderat einstimmig die Holzkonstruktion für eine Überdachung auf dem Hohenberger Dorfplatz an die Firma Holzbau Mayle in Neuler-Schwenningen zum Angebotspreis von 18 500 Euro. Bürgermeister Schneider lobte in diesem Zusammenhang die konstruktive Zusammenarbeit der Verwaltung mit einer freiwilligen Hohenberger Arbeitsgruppe, die viel Zeit in die Planung des Dorfplatzes eingebracht hat und mit deren weiterhin zugesagter Hilfe die Neugestaltung beim diesjährigen Jakobusfest eingeweiht werden soll.