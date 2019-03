Gewerbesteuern explodieren: Rosenberg kassiert 19 Millionen Euro

Finanziell geht es der Gemeinde Rosenberg nach wie vor glänzend. Das ist am Montag bei der Vorstellung der Jahresrechnung 2017 deutlich geworden. Kämmerer Winfried Krieger konnte Zahlen präsentieren, um die ihn nicht nur sehr viele Gemeinden, sondern auch so manche Stadt beneiden dürfte.

Der Rosenberger Kämmerer erläuterte in der Sitzung nicht nur die Eckdaten der Jahresrechnung 2017, sondern ging auch gleich auf den Verlauf des Haushaltsjahres 2018 ein. Wie Krieger in diesem Zuge ausführte seien beide Jahre „sehr gut gelaufen“.

Was angesichts der präsentierten Zahlen fast schon eine Untertreibung war: Wuchsen die Gewerbesteuereinnahmen in Rosenberg 2017 um 1,5 Millionen Euro auf durchaus beachtliche 10,48 Millionen Euro, kam es 2018 zu einer regelrechten Einnahmeexplosion.

Ein sattes Polster für die Gemeinde

Statt der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 12 Millionen Euro flossen satte 19 Millionen Euro in den Gemeindesäckel. Damit befindet sich das kleine Rosenberg fast schon in einer Liga mit einer Stadt wie Ellwangen, wo man sich im vergangenen Jahr über 23 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen freuen konnte.

Rosenbergs Rücklagen konnten dadurch in den letzten zwei Jahren weiter aufgepolstert werden, stiegen 2017 auf 9,6 Millionen Euro und 2018 dann gar auf rund 12 Millionen Euro an. Dabei müsste Rosenberg eigentlich nur eine gesetzliche Mindestrücklage von 304 000 Euro vorhalten.

Kämmerer Krieger und Bürgermeister Tobias Schneider sprachen angesichts dieser Zahlen von zwei „überaus erfolgreichen Haushaltsjahren“, goßen aber auch gleich Wasser in den Wein. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Gemeinde von dem Sieben-Millionen-Euro-Gewerbesteuerplus des Jahres 2018 unter dem Strich nur eine einzige Million bleiben wird.

Gemeinderat nickt Jahresrechnung einstimmig ab

Der Rest fließe durch Umlagezahlungen an Kreis und Land wieder ab. Die Umlagezahlungen seien letzlich auch der Grund für die außergewöhnlich hohen Rücklagen Rosenbergs. Nur so könne die Gemeinde in wirtschaftlich schwächeren Jahre ihren Zahlungsverpflichtungen noch nachkommen, unterstrich Schneider.

Die vorgelegte Jahresrechnung 2017 wurde vom Gemeinderat wenig überraschend einstimmig festgestellt.