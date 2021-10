Getränkedose führt zu Autounfall

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist eine 18-Jährige bei einem Unfall, der sich am Donnerstagmorgen ereignet hat. Die Fahranfängerin setzte zur Unfallzeit mit ihrem Renault auf der Landesstraße 1060 zwischen Willa und Rosenberg zum Überholen eines Lasters an. Da dies jedoch wegen Gegenverkehr nicht möglich war, scherte sie wieder nach rechts ein. Hierbei rollte eine Getränkedose unter das Bremspedal ihres Fahrzeuges, weshalb die 18-Jährige nicht mehr bremsen konnte. Sie steuerte den Wagen in eine Parkbucht, wo dieser einen Stein überfuhr und durch einen Baum zum Stehen kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.