Gemeinderat tagt in Rosenberg

Über den Bebauungsplan „Dollishäusle West“ in Adelmannsfelden will der Gemeinderat von Rosenberg in seiner nächsten Sitzung am Montag, 28. Oktober, um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rat- und Bürgerhauses Rosenberg beraten. Außerdem stehen auf der Tagesordnung: die Einberufung der Jagdgenossenschaftsversammlung, die Einführung eines flächendeckenden Arbeitszeiterfassungssystems und die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes mit einer Vergabe der Leistungen im Rahmen der Rohrnetzspülung. Das Gremium befasst sich dann damit, ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde für die Rosenstraße, Tulpenstraße und Sonnengasse eingerichtet werden soll. Außerdem wird eine Eilentscheidung über die Mitverlegung von Leerrohren im Rahmen der Baumaßnahme der ODR in der Orrotstraße in Hohenberg bekanntgegeben.