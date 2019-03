Gemeinde vermietet zweite Praxis - Tagespflege statt Ärzte

Die Gemeinde Rosenberg hat jetzt auch die zweite Praxis im Seniorenzentrum Edelrose vermieten können. Und zwar an den Betreiber des Pflegestifts im Seniorenzentrum, die „Dienste für Menschen gGmbH“. Das diakonische Unternehmen will hier künftig eine Tagespflege anbieten. Darüber Rosenbergs Kämmerer Winfried Krieger am Montag den Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsplanberatung den Rosenberger Gemeinderat informiert.

Wie Bürgermeister Tobias Schneider am Dienstag auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ erklärte, habe man damit „eine sehr vernünftige Nutzung“, für die bislang dato leerstehende Praxis gefunden.

„Dieses Angebot gab es so bislang noch nicht in der Gemeinde und wir haben dafür durchaus auch Bedarf.“ Wobei Schneider nicht verhehlt, dass die Gemeinde natürlich das Bestreben hatte, eigentlich einen Arzt für diese Praxis zu finden. Da sei am Ende aber nicht geglückt und für kleine Gemeinden wie Rosenberg ohnehin fast unmöglich geworden.

„Da fehlt es auch einfach an der nötigen Unterstützung, etwa von der Kassenärztlichen Vereinigung“, so Schneider, der sich mit der jetzigen Lösung aber gut anfreunden kann. „Eine Tagespflege ist im Vergleich mit einer Arztpraxis nicht minder wichtig.“

Die Gemeinde Rosenberg hatte sich in das Seniorenzentrum Edelrose, das von der Ströbel Bau GmbH aus Schrozberg gebaut und im September 2017 eröffnet worden ist, eingekauft. Unter anderem wurden zwei Praxen für 1,26 Millionen Euro erworben und eine Bürgerbegegnungsstätte für 760 000 Euro. Eine der beiden Praxen hatte die Gemeinde bereits Ende 2017 an einen Physiotherapeuten vermieten können.