Glimpflich davongekommen ist eine Frau, in deren Wohnung es am Donnerstag um kurz vor 15 Uhr brannte. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei vor Ort in der Haller Straße stellte sich heraus, dass beim Befeuern eines Kaminofens die Tür nicht richtig verschlossen worden war. Dadurch hatte sich der Boden vor dem Ofen entzündet. Die Wohnungsbesitzerin hatte das Feuer jedoch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen können. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.