Freude über Haupt- und Realschulabschlüsse in Rosenberg

Im Rahmen einer Abschlussfeier in der Rosenberger Virngrundhalle haben insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse entgegen genommen und sich über die bestandenen Haupt- und Realschulabschlussprüfungen gefreut. Bürgermeister Tobias Schneider lobte in einem Grußwort die Schülerinnen und Schüler insbesondere für den Lernerfolg nach schwierigen Corona-Jahren. Die Klassenlehrer Dominik Steiner (HS 9) und Volker Schulz (RS 10) erinnerten an das gute Miteinander in den Klassen und waren stolz, dass alle ihre Prüfungen mit Erfolg bestanden haben. Für besondere Leistungen konnte Rektor Heiko Fähnle insgesamt drei Preise und zehn Belobigungen überreichen. Eine besondere Ehrung erhielten im Fach Mathematik vier Schülerinnen und Schüler. Die Schulabgänger gestalteten die vergnügliche Feier mit eigenen Beiträgen und dankten ihren Lehrkräften.

Hauptschulabschluss: Tamara Bauer (Belobigung), Lisa Bißwanger, Ecaterina Iurniuc, Sarah Lechler, Julia Seib, Laura Seitz, Hannes Buschbeck, Florian Gschwender, Louis Schlosser, Henry Schmidtmann und Jan Schneider.

Realschulabschluss (drei Preise, neun Belobigungen): Celine Bahle, Emely Herrmann (B), Lilly Hofmann (B), Jenny Horlacher (B), Viktoria Mohr, Kiara Winter (B), Chiara Wosgien (P), Tim Arlinghaus (B), Tim Berger, Christian Ebert, Kamil Frej, Mathis Funk, Niklas Glanz (B), Jakob Horlacher (B), Dawid Placek (B), Jonas Riek (P), Finley Röther, Maxim Stahl (B) und Tobias Stahl (P).