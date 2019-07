Firma JRS erhält Umweltpreis für Mikroplastik-Ersatz

Die Firma J. Rettenmaier&Söhne (JRS) hat einen der renommierten Umwelttechnikpreise 2019 gewonnen. Ihr Mikroplastik-Ersatz aus Pflanzenfasern zum Einsatz in Kosmetikprodukten kam in der Kategorie „Materialeffizienz“ auf Platz drei. Jetzt hat der baden-württembergische Landesminister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Franz Untersteller, in der Schwabenlandhalle Fellbach im Rahmen einer Informations- und Kongressveranstaltung die Auszeichnungen vergeben.

„Die Thematik Mikroplastik beziehungsweise Mikrokunststoffe hat unheimlich an Dynamik gewonnen“, sagte Untersteller in seiner Laudatio. Hier eine Lösung anzubieten, die einerseits auf natürlichen, nachwachsenden, biologisch abbaubaren Rohstoffen beruhe, und andererseits sich durch hervorragende haptische Eigenschaften auszeichne, sei der Firma J. Rettenmaier & Söhne mit ihrem Produkt Vivapur CS Sensory 15S gelungen.

Das Pflanzenfaser-Produkt aus dem JRS-Geschäftsbereich „Home and Personal Care“ schafft nach Angaben der Firma als Volumenfüller ein ebenes und glattes Hautbild und zeichne sich durch hervorragende Verwendungseigenschaften aus. Dabei biete es der Kosmetikindustrie eine innovative, nachhaltige und umweltfreundliche Alternative zu Mikroplastik-Feinstpartikeln. Dazu zählen so genannte Microbeats und Microspheres.

Umweltorganisationen kritisieren, dass Mikroplastikpartikel nach wie vor weltweit in riesigen Mengen in Zahnpasta, Duschgels, Shampoos, aber auch in dekorativer Kosmetik – dazu zählen Lippenstifte, Maska, Lidschatten oder Antifaltenprodukte – eingesetzt werden, obwohl mittlerweile viele Länder deren Einsatz zu verbieten beginnen. Da man diese nur wenige Micrometer kleinen Feinstpartikel mit bloßem Auge im Endprodukt normalerweise nur schwer oder gar nicht erkennen kann, ahnen die wenigsten Konsumenten, dass sie mit jeder Anwendung mehrere hunderttausende Feinstpartikel auftragen und dadurch in die Umwelt abgeben.

„Die Natur kann’s besser“, hält dem die Firma JRS mit ihren biologisch abbaubaren cellulosischen Kosmetik-Zutaten entgegen. Die JRS-Pflanzenfaser-Technologie setze dafür auf nachwachsende, pflanzliche Rohstoffe, die über den natürlichen biologischen Stoffkreislauf zurückführbar seien. Damit ließen sich langfristig große Mengen Mikroplastik vermeiden, die mittlerweile die Meere und damit die Lebensgrundlage der Tierwelt und den Nahrungskreislauf bedrohen.

Der JRS-Geschäftsbereich „Home and Personal Care“ sei mit einer ganzen Serie von speziellen Kunststoff-Ersatz- und Funktionsprodukten aus pflanzlichen Rohstoffen angetreten, die Kosmetikindustrie nachhaltig „grün“ zu revolutionieren, so JRS. Der Innovationsmanager Andreas Nagel, der die Ausschreibung für das Unternehmen begleitet hatte, nahm den Preis im Namen des Geschäftsbereichs entgegen.