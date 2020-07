Erschreckend, was man findet

Sie sind diejenigen, die das wegsammeln, was andere achtlos wegwerfen oder illegal entsorgen: Müllpaten. Seit einigen Monaten sind sie im Kreisgebiet unterwegs und räumen auf. Gemeinsam mit der GOA stellt unsere Redaktion einige dieser Helden des Alltags vor. Darunter auch die 20-jährige Larissa Hald aus Rosenberg. Im Gespräch erklärt die Verwaltungsfachangestellte in Ausbildung, warum sie sich ehrenamtlich als Müllpatin engagiert.

Wie haben Sie von der Kampagne erfahren?

Am Rathaus in Rosenberg hing ein Plakat der Kampagne, das mich neugierig gemacht hat. Auf der Homepage www.saubere-ostalb.de habe ich dann weitere Infos gefunden.

Was hat Sie bewegt sich als ehrenamtliche Müllpatin zu engagieren?

Während meines frewilligen sozialen Jahres habe ich mich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Dadurch ist mir erst der ganze Müll in der Natur aufgefallen. Ich finde es schrecklich, dass wir unseren Planeten so vermüllen. Leider wird viel zu oft Müll unachtsam in der Natur entsorgt oder gelangt auf andere Wege in die Umwelt. Durch Regen, Wasser und Wind geht die Reise dann weiter. Mal gelangt der Müll in Flüsse oder Bäche und wird dort von Tieren mit Nahrung verwechselt, oder die Tiere verletzen sich daran und können sogar sterben.

Gehen Sie extra Müll sammeln oder geht das nebenbei bei einer anderen Aktivität?

Meistens plane ich meine Müllsammel-Spaziergänge, damit ich auch mit den Utensilien wie Handschuhe und Müllsack ausgestattet bin. Aber auch wenn ich so unterwegs bin, schaue ich nicht weg, wenn ich Müll sehe. Entweder habe ich dann eine Tüte dabei oder ich merke mir die Stelle für später.

Gab es ein besonderes Erlebnis oder einen besonderen Fund?

Bevor ich Müllpatin wurde, habe ich im Dezember das erste CleanUp in Rosenberg organisiert. In drei Gruppen haben wir Rosenberg und seine Teilorte vom Müll befreit. Es war erschreckend, was wir alles gefunden haben. Angefangen von Zigarettenstummeln über Bonbon-Verpackungen bis hin zu Autoreifen und eine Wanne voll Elektroschrott. Der Spitzenreiter war eindeutig Plastik in den verschiedensten Formen, vom Einweg-Trinkbecher bis zur Süßigkeiten-Verpackung.

Engagieren Sie sich noch anderweitig im Umweltschutz?

Neben den CleanUps und der Müllpatenschaft versuche ich im Alltag auf so viel Müll wie möglich zu verzichten und regional einzukaufen.