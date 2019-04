Von Deutsche Presse-Agentur und Steffen Trumpf

Sie machte sich in Kattowitz und Davos einen Namen, dann fuhr sie im Kampf für mehr Klimaschutz in diesem Jahr nach Brüssel, Paris, Antwerpen, Hamburg, Berlin und Straßburg. Bevor auch London auf Greta Thunbergs Reiseliste steht, protestierte die schwedische Schülerin am Karfreitag mit Tausenden jungen Leuten in Rom. „Wir haben genug von all den Lügen und gebrochenen Versprechen“, sagte die 16-Jährige dort und versprach: „Wir werden unseren Kampf für unsere Zukunft fortsetzen.