Eine „Sportgemeinde“ zeichnet ihre besten Athleten aus

In einer Feierstunde sind am Montagabend im Rosenberger Rathaus die erfolgreichen Sportler der Gemeinde ausgezeichnet worden. Insgesamt 81 Mal konnte Bürgermeister Uwe Debler Rosenberger bronzene, silberne oder goldene Ehrennadeln der Gemeinde vergeben. Ein Rekord.

Angesicht dieser enormen Zahl an Topsportlern dürfe man Rosenberg getrost als „Sportgemeinde“ bezeichnen, befand Debler, ehe es dann an den Ehrungsmarathon ging. Bronze erhielten dabei Sportler, die mindestens eine Bezirksmeisterschaft erringen konnten; für Silber musste es wenigstens ein württembergischer und für Gold ein deutscher Meistertitel sein. Wie in den Vorjahren gab es in Rosenberg auch 2014 wieder Auszeichnungen in allen drei Kategorien.

Bronze erhielten: die Fußball-D-Jugend der Sportfreunde mit Robin Conradi, Felix Greiner, Jakob Herrmann, Marius Köppe, Nico Nagler, Lars Schenk, Colin Meyfarth, Jonas Hermann, Johannes Stegmeier und Holger Bux. Die Fußball-E-Jugend der Sportfreunde mit Lukas Hieber, Fabian Hieber, Hannes Lenz, Etienne Wagner, Niklas Schüler, Ramon Conradi, Dominik Hirschle, Maximilian Kling, Alex Ettel, Jan Kopf, Timmy Schmid, Florian Ebert, Arne Lay, Thomas Knecht, Simon Kucher, Tobias Herrmann, Jarne Groß, Maximilian Berhalter, Maximilian Schmid und Andreas Schmid. Die Tischtennis-Jugend der Sportfreunde mit Leonie Greiner, Franziska Brendle, Sarah Hauber, Linda Ebert. Die erste Fußballmannschaft der Sportfreunde mit Patrick de Gruyter, Heiko Disch, Cornelius Ebert, Andreas Greiner, Martin Hald, Philipp Hald, Jens Hauber, Sven Hauber, Simon Hercher, Michael Hirschle, Steffen Hirschle, Jonas Karasch, Matthias Knecht, Moritz Koch, Marius Mack, Oliver Meyer, Alexander Rathgeb, Benedikt Rathgeb, Samuel Rettenmeier, Jochen Schips, Matthias Schips, Nico Schips, Matthias Schneider, Christian Schreckenhöfer und Dominik Stöcker. Vom Schützenverein Rosenberg: Steffen Hirschle, Jens Steinbrenner, Matthias Raiber, Philipp Köder, Bernd Werlein. Vom Tennisclub Rosenberg: Viktoria Fuchs, Natalie Hirschle, Julia Gaugler, Susanne Fuchs, Katharina Schneider, Angelika Brunner, Ingeborg Fuchs und Gisela Hirschle. Von der Judoabteilung der DJK Ellwangen: Jan Schaff. Von der Tischtennisabteilung des TSV Untergröningen: Christina Bouwmeester.

Mit Silber wurden ausgezeichnet: Vom Schützenverein Anton Hirschle, Stephanie Bauer und Tobias Bäuerle. Von den Freesmile-Radsportlern: Andreas Wolpert.

Und auch eine Auszeichnung in Gold wurde vergeben. Einmal mehr ging sie an die Sportschützin Nadine Roth, die auch in diesem Jahr wieder Deutsche Meistertitel einfahren konnte.