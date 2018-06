Eine Gemeinde wird durchleuchtet

Hummelsweiler - Was läuft in der evangelischen Kirchengemeinde Hummelsweiler, wie ist die Innen- und wie ist die Außenwahrnehmung? Um diese und andere Fragen ist es am Mittwoch beim gut besuchten, zweieinhalbstündigen Gemeindeforum gegangen. Hintergrund ist die Visitation der Gemeinde Hummelsweiler.

Sie finden in evangelischen Gemeinden regelmäßig statt und sollen einen Überblick über die Lage der jeweiligen Kirchengemeinde geben: Visitation. Das Verfahren durchläuft man nun auch in Hummelsweiler; das Gemeindeforum ist dabei ein Bestandteil dieser Visitation. „Das ist praktisch wie ein Gesundheitscheck bei einem Arzt“, erklärt Dekanin Friederike Wagner im Gespräch mit unserer Zeitung. „Hier wird die Kirchengemeinde buchstäblich durchleuchtet.“

Wie das konkret aussieht, konnte man bereits am Mittwoch beim Gemeindeforum erleben. Moderator Pfarrer Florian Lampadius aus Ellrichshausen führte durch das kompakte, aber gut strukturierte Programm. Dazu zählte zum Beispiel die Vorstellung der Gruppen, die in der Kirchengemeinde aktiv sind – angefangen von der Jungschar über den Seniorenkreis oder den Kirchenchor bis hin zur Yoga-Gruppe, die Konfirmanden oder auch den Kirchengemeinderat. Die Besucher des Forums erfuhren, dass sich in der Kirchengemeinde Hummelsweiler doch einiges bewegt.

Dass die Außenwahrnehmung der evangelischen Kirchengemeinde Hummelsweiler eine ganz hervorragende ist, bestätigten anschließend Bürgermeister a. D. Uwe Debler, der Rektor der Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule, Wolfgang Streicher, Anita Schenk vom katholischen Frauenbund, Rudolf Stöcker vom katholischen Kirchengemeinderat, Jürgen Majewski von den Rosenberger Sportfreunden und auch Alfred Förstner vom Gesangverein Frohsinn Hummelsweiler. Sie alle lobten unisono im Gespräch mit Moderator Pfarrer Lampadius die gute Arbeit der Kirchengemeinde Hummelsweiler, die sehr aktiv sei. Was dort alles geleistet werde, sei mehr als lobenswert, war man sich in der Runde einig. Beispielhaft wurde hier die Betreuung von Kindern, Hilfe für Trauernde oder auch die Übernahme vieler sozialen Aufgaben genannt. Gemeinsamer Nenner war: Die evangelische Kirchengemeinde Hummelsweiler stehe derzeit sehr gut da, was auch ein Verdienst von Pfarrer Rainer Oberländer sei.

Während einer Pause hatten die Besucher dann die Möglichkeit, sich über das Gehörte auszutauschen und ihre Meinung zu „Was gelingt in unserer Kirchengemeinde“, „Was ist bei uns wichtig und was nicht“, „Wie erleben wir die Gemeindeleitung“ und „Was steht für die Zukunft an?“ anonym niederzuschreiben. Bei Häppchen und Getränken wurde daran gefeilt, die Arbeit in der Kirchengemeinde nach effektiver zu machen.

Pfarrer Oberländerverlässt Hummelsweiler

Herausgehoben wurde anschließend, dass die zentrale Veranstaltung der Gottesdienst sei. Das bisher Erreichte solle bewahrt und in Punkten noch verbessert werden. Dazu gehört auch die Ökumene. Und, das war den Gemeindemitgliedern besonders wichtig, die Pfarrstelle müsse erhalten werden. Denn Pfarrer Rainer Oberländer wird Hummelsweiler verlassen und die seitherige 75-Prozent-Stelle mit der einer 100-Prozent-Stelle in Rechenberg und Weipertshofen tauschen.

Wie es mit all den beim Gemeindeforum gewonnen Erkenntnissen weitergehen wird, erklärten abschließend Pfarrer Rainer Oberländer und Visitatorin Dekanin Friederike Wagner. Als Erstes gehe nun der Kirchengemeinderat in Klausur. Er werde die Ergebnisse des Gemeindeforums reflektieren und einen Bericht verfassen. Der Schuldekan wird den Religionsunterricht besuchen und der Bezirkskantor den Kirchenchor. Dekanin Friederike Wagner und die Kirchliche Verwaltungsstelle werden unterdessen die Verwaltung auf Herz und Nieren prüfen, ebenso werden einzelne Gruppen und Menschen der Gemeinde besucht. Das alles soll dann ein umfassendes und aussagekräftiges Gesamtbild über die Lage der Kirchengemeinde Hummelsweiler geben, das der Schuldekan und die Dekanin mit dem Kirchengemeinderat durchsprechen werden. Am 28. Oktober ist der Abschlussgottesdienst der Visitation mit Dekanin Wagner geplant.