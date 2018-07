Druck: Hochwasser spült die Kanäle durch

Das Hochwasser ist an der Jagst und im Ellwanger Umland überstanden. Den angestiegenen Wassermassen im Rosenberger Überlaufbecken sah Herrmann Haas gelassen entgegen. Er ist Klärwärter und technischer Leiter der örtlichen Sammelkläranlage. Denn dank des Hochwassers sind die Kanäle nun wieder ordentlich durchgespült worden.

„Unser Staubecken hat eine Füllhöhe von fast 700 Kubikmetern“, erzählt Hermann Haas. Sollte dieser Stauprozess unterbrochen werden, fließt das Wasser sauber verdünnt über angrenzende Felder und Äcker, um in den nahegelegenen Orbach einzumünden. Dies bedeute dann keine Gefahr für die Wiesen, denn das angestaute Schmutzwasser sei durch die hohe Tauwasserablage hoch abgemildert, so dass keine Vergiftungen im unmittelbaren Umfeld zu befürchten seien, so Haas.

Dann läuft das Wasser in die zentrale Sammelkläranlage gegenüber der Straße. Dort fließen auch die Abwässer der beiden Teilorte Hohenberg und Hummelsweiler mit ein. „Die Flutmengen der letzten Wochen erreichten unsere Reinigungsanlage über ein dosiertes Rohrnetzsystem mit einer Fliessgeschwindigkeit von 38 Litern pro Sekunde. Diese beträgt unter normalen Umständen sechs Liter im gleichen Zeittakt“, sagt Haas. Hierbei fließt das Schmelzwasser über einen Geröllfang in der Kompaktanlage in den Reinigungsprozess und es werden grobe Schmutzreste, wie etwa Steine und Sand zunächst herausgefiltert. Anschließend werden die biologischen Partikel zu einer Schlammmasse herangetragen.

„Leider kamen mit den enormen Wassermassen auch Stoffe angeschwemmt, die nichts in einem Klärwerk zu suchen haben“, sagt der Wasserexperte. Das seien vor allem Hausmüllreste wie Plastiktüten und Speisereste, oft auch gebrauchte Hygieneartikel gewesen, die den Reinigungsprozess teuer beeinflussen würden, sie gehörten vernünftigerweise in die getrennte Hausmüllabfuhr, erklärt er.

Das Wasser wandert zunächst in ein Belebungsbecken mit Sauerstoffzufuhr. Hier können sich lebensfähige Bakterien in einem Belebungsschlamm vermehren und durch angelieferten Schmutz neue Brutstätten zur Reinigung finden. Der vorerst letzte Gang des gereinigten Wasser endet in einem Überlaufbecken. Dort erfolgt die restliche Nachklärung des Wassers vor der Einmündung in den vorbeiströmenden Orbach.

Einen positiven Effekt der angeschwemmten hohen Wassermassen erkannte Hermann Haas auch in der Aufrechterhaltung der Abwassersysteme und deren Zulaufprozesse. „Durch die heftigen Spülstöße der Regenfälle wurden unsere Kanalsysteme grundlegend gereinigt. Langanhaltende Ablagerungen, die sich auf Böden und Leitwegen verkanntet haben, konnten durch den erhöhten Wasserdruck angenommen werden und erreichten in flüssigster Form das Klärwerk.“ Eine mechanische Reinigung, die ansonsten bei Bedarf vorgenommen werden musste, ersetzte nun der Wasserdruck, weiß Haas.