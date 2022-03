DRK Rosenberg war in der Pandemie stark gefordert

Das DRK Rosenberg hat kürzlich seine Hauptversammlung im Rettungszentrum der Freiwilligen Feuerwehr abgehalten. Unter 3G-Auflagen konnte die Vorstandschaft hier zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßen.

Aufgrund der Pandemie sei es 2021 kaum möglich gewesen, Übungsstunden durchzuführen und Dienste anzubieten, erklärte der Vorsitzende Jan-Kai Heller in seinem Bericht. Er bedankte sich in diesem Zuge bei der Bereitschaftsleitung für die „sehr gut organisierten Online-Gruppenabende“, die alternativ stattfanden.

Weiter führte der Vorsitzende aus, dass der Tätigkeitsscherpunkt des Ortsvereins auf den gemeinsam mit dem DRK Ellwangen durchgeführten Corona-Testungen lag sowie dem Aufbau einer eigenen Teststation in Rosenberg. Zudem habe man zwei Blutspendeaktionen unter Corona-Bedingungen organisieren können.

Jugendleiter Robin Bereta informierte über die Tätigkeiten des Jugendrotkreuz im Jahr 2021. Auch hier hätten nur wenige Gruppenstunden in Präsenz stattgefunden. Die Schwerpunkte lagen bei Übungen zum Erlernen von Erster Hilfe. Digitale Gruppenabende fanden ebenfalls statt und auch eine Weihnachtsfeier wurde digital angeboten. Laut Bereta habe JRK Rosenberg unter dem Strich 386 Stunden abgeleistet.

Schriftführer Sascha Brunner ging in seinem Tätigkeitsbericht auf die geleisteten Helferstunden des DRK ein. So leisteten die Mitglieder im vergangenen Jahr immerhin 2340 Stunden für den Ortsverein ab; die meiste Zeit wurde dabei in die Testungen investiert.

Kassierer Jens Lefmann bescheinigte dem DRK Rosenberg ein „gutes finanzielles Polster“, das Möglichkeiten für notwendige Investitionen eröffne.

Bürgermeister Tobias Schneider übernahm die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig ausfiel. Der Rosenberger Verwaltungschef bedankte sich beim DRK vor allem, für die durchgeführten Testungen und die Unterstützung bei den Impfterminen.

Marion Baur, stellvertretende DRK-Kreisgeschäftsführerin, nahm danach die die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vor. Folgende Mitglieder wurden ausgezeichnet:

Fünf Jahre: Gerrit Deininger, Samuel Feil, Moritz Heller, Mia Hermann, Emily Janle, Jens Lefmann, Inka Schrade und Jonas Wanner. Zehn Jahre: Pia Bechtle, Julia Bereta, Robin Bereta,, Ramon Conradi, Evelyn Götz, Dominik Hirschle, Maximilian Kling, Andreas Schmid und Lisa Schmid.15 Jahre: Stephanie Lefmann und Sabrina Schips. 20 Jahre: Karin Heller. 25 Jahre: Annette Gschwender, Katharina Mack und Zita Schwab. 35 Jahre: Britta Januschko und Franz Kopf. 40 Jahre: Peter Blitsch. 55 Jahre: Gerhard Kopf.

Anschließend übermittelte Marion Baur noch den Dank des Präsidiums aus Aalen und ging auf den aktuellen Ukraine-Krieg und die vielen hilfsbedürftigen Menschen ein. Dies erinnere an die Anfangsstunden des Roten Kreuzes, sagte sie. Das Rote Kreuz sei jetzt „mehr denn je gefordert“, unterstrich Baur mit Nachdruck.

Hendrik Schimmele, Kommandant der Feuerwehr, hob in seiner Grußadresse die gute Zusammenarbeit mit dem DRK hervor. Er freue sich auf gemeinsame Übungen in nächster Zeit.

Alois Maierhöfer als Vertreter der ARGE bedankte sich schon einmal im Voraus, für die Unterstützung beim anstehenden Sonnenwendfest und lobte die Gemeinschaft für ihren Zusammenhalt.

Jan-Kai Heller gab zum Abschluss noch einen Überblick der bevorstehenden Termine und Tätigkeiten und