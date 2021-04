Drei neue Defibrillatoren für Rosenberg

Die Gemeinde Rosenberg hat drei Defibrillatoren beschafft. Die lebensrettenden Geräte wurden jetzt in den Ortschaften Rosenberg, Hohenberg und Hummelsweiler montiert.

In Rosenberg ist der neue „Defi“ am Haupteingang der Virngrundhalle zu finden, in Hohenberg beim Gebäude des Dorfplatzes und in Hummelsweiler an der Bushaltestelle. Darüber hinaus steht bereits seit einigen Jahren in der VR-Bankfiliale in Rosenberg ein Defibrillator zur Verfügung. Er befindet sich im Selbstbedienungsbereich der VR-Bank, der Tag und Nacht zugänglich ist. Die Wartung und Kontrolle der Geräte übernimmt der DRK-Ortsverein Rosenberg.

Auf der Internetseite der Gemeinde Rosenberg ist eine Karte mit den Standorten der Defibrillatoren abrufbar: https://www.gemeinde-rosenberg.de/de/lebenwohnen/defibrillatoren.

Die Gemeinde weist in diesem Zuge noch darauf hin, dass Defibrillatoren nach einer Nutzung schnellstmöglich bei der Gemeindeverwaltung abgegeben werden sollen, da das medizinische Gerät sonst für weitere Hilfesuchende nutzlos ist.

Defibrillatoren werden bei Herzflimmern eingesetzt. Sie sind kleine, tragbare, interaktive Geräte, die in der Lage sind, die Herztätigkeit eines Patienten vor Ort zu analysieren. Sie unterstützen außerdem mit Hinweisen die Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Die Geräte sind so gestaltet, dass Laien problemlos damit umgehen können. Die Anwender werden akustisch und visuell vom Gerät geführt.