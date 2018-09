Von Aalener Nachrichten

Drei Diebe sind in den Nächten zum 1. und 14. März in Aalen in der Fackelbrückenstraße in einen Getränkemarkt und in der Gartenstraße in eine Tankstelle eingebrochen. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach den Tätern. Die Diebe erbeuteten damals Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass die beiden Einbrüche von denselben Tätern verübt wurden.

+++ Hier geht es zu den Fahndungsfotos +++

Die Diebe hatten vor der Tatbegehung offenbar die Tatobjekte ...