Die guten Trolle besiegen die bösen Hexen

Wenn böse Hexen mit viel Geschrei in die Virngrundhalle einfallen und am Ende von den guten Trollen in Bann gehalten werden, dann spielen die Sportfreunde Rosenberg Theater. Mit dem Stück „Das glaubt uns keiner“ haben sie die Halle gleich zweimal gefüllt. Hunderte Besucher waren begeistert.

Das Theaterstück gehört inzwischen fest zum Programm des Adventsmarkts. Moderator Bert Lindmayer führte in das Wintermärchen unter der Regie von Monika Mangold ein. Erzählt wird die Geschichte von Bine und Lotta, die zum Spielen in den Wald gehen. Dann ist Lotta verschwunden, die Hexen haben sie in einen Hund verzaubert. Auf der Suche nach ihrer Freundin begegnet Bine den Trollen Pitte und Potte, die ihr mit den Tannenzapfen helfen wollen, Lotta wiederzufinden. Mit von der Partie ist noch ein Schneehase. Dann reiten die Hexen mit viel Geschrei in die Halle ein. Mit einem Zaubermittel werden sie eingeschläfert, der Hund verwandelt sich zurück in Lotta und alles ist gut.

Das Stück war witzig und kindgerecht, auch wenn sich manches Kind hinter der Mutter versteckt hat, als die Hexen durch die Halle tobten. Für Bühnenbild und die Dekoration waren Monika Rathgeb und Hildegard Stöcker zuständig, für die Kostüme Moni Mack, für die Maske Susanne Beck und Franzi Mack, für Ton und Technik „Flady“ und Jürgen Wagner. Gespielt haben Teresa Häberlin, Sandra Boy, Maya Schneider, Manne Rupp, Moni Mack, Franzi Mack, Helga Rettenmeier, Tine Götz, Christine Hirschle, Hildegard Stöcker und Siggi Brendle.