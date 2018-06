Der Musikverein Rosenberg lässt’s am Samstag richtig krachen

Nach der Party „Leider Geil“ im vergangenen Jahr lässt es der Musikverein Rosenberg auch in diesem Jahr wieder richtig krachen. Am Samstag, 11. Mai, geht’s mit der „maiNight – american style“ in die nächste Partyrunde. Diesmal ist Club-DJ Toni Montana, bekannt aus der Clubszene, zu Gast. Er wird angesagte Musik auflegen. Es gibt die 25-Meter-Longdrinkbar, die „Chill-out-Area“, den Outdoorbereich sowie die MVR-Cocktailbar und natürlich frisch gezapftes Bier. Beginn der Veranstaltung ist am Samstag, 11. Mai, um 21 Uhr in der Virngrundhalle Rosenberg. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Der Einlass ist ab 16 Jahren – auf Jugendschutz wird geachtet.

Die Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten verlosen am Freitag, 10. Mai, um 15 Uhr unter 07961 / 9888-67 2 x 2 Eintrittskarten. Die ersten Anrufer gewinnen. (hafi)