Der Musikverein Rosenberg gibt sein Jahreskonzert

Der Musikverein Rosenberg hat am Samstagabend in der Virngrundhalle ein vielumjubeltes Konzert gegeben. Das Motto des Abends lautete „Musik (er)leben“. Die Besucher in der proppenvollen Halle genossen einen Querschnitt durch die Welt der Musik, von der Bläserklasse angefangen, der Kidskapelle, der Jugendkapelle, bis hin zum Stammorchester.

Die vielen Musikerinnen und Musiker, insgesamt waren es über 100, machten den Abend zu etwas besonderem. Die Kleinen der Bläserklasse unter der Leitung von Dirigent Stefan Schröder spielten die „Zweite Fanfare“, „Filibusters Music“ und „ABC, die Katze lief im Schnee“. Ein toller Anblick, als die zwölf Kinder auf der Bühne standen und sich darüber freuten, dass sie dem Publikum eine Zugabe spielen durften.

Ebenfalls unter der Leitung von Stefan Schröder betrat dann die Kidskapelle die Bühne. „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, „Wer will fleißige Handwerker seh'n“ und der „Basic Blues“ kamen zu Gehör. Schön war zu erleben, wie sich die musikalische Leistung der Vorträge ständig steigerte.

Dann trat die Jugendkapelle mit ihren rund 40 Musikern – eine Kooperation zwischen dem Musikverein Jagstzell und dem Musikverein Rosenberg – auf. Ein Klangvolumen, wie man es von einem Jugendorchester selten zu hören bekommt. Unter der Leitung von Simone Boy wurde „Disneys Magical Marches“ gespielt, lebte die Gruppe Abba mit „Mamma Mia“ mit all ihren musikalischen Höhepunkten wieder auf und riss „Yakety Sax“ die Besucher beinahe von den Sitzen und großer Jubel und Beifall war Lohn für die viele Arbeit.

Nach einer kurzen Umbaupause öffnete sich der Vorhang und die 42 Musiker des Stammorchesters hatten ihre Koffer gepackt, um auf eine musikalische Weltreise zu gehen. Ganz sanft schien der Bergwind beim gleichnamigen Stück durch die Halle zu wehen, bevor man in rasantem Tempo mit dem „Glacier-Express“ die Schweizer Alpen durchquerte, um dann in in Italien mit seinem Dolce Vita zu landen. Die Welthits erinnerten an den Urlaub. Feuerspeiende Berge, vorgetragen mit einer ungeheuren musikalischen Dynamik und bestens intoniert, war eine weitere Station, bevor das „Spanische Feuer“ mit Trompeteneinlagen und Castagnetten sich im Saal ausbreitete.

Die Musiker schwenkten dann nach Afrika und erlebten „Afrikanische Träume“ mit Rhythmus pur. Fast schon zärtlich und erfüllt von einer unheimlichen Leichtigkeit kam daran anschließend das Mädchen Ipanema am brasilianischen Strand daher. Den voluminösen kraftvollen und knackigen Abschluss bildete der Orchestermarsch „Salemonia“. Mehrere Zugaben rundeten den erlebnisreichen Abend in der Virngrundhalle ab.

Die Glücksfee war auf der Seite von Christa Laukenmann, die mit ihrem Los eine Musicalreise zu Aladin nach Stuttgart für zwei Personen gewann. Vorsitzender Matthäus Knecht dankte am Ende des Konzertabends allen, die zum Gelingen beigetragen haben.

Während einer kleinen Pause zeichnete Hubert Rettenmaier von Kreisverband Ostalbkreis und Vorsitzendem Matthäus Knecht verdiente Mitglieder aus.Es sind dies: Markus Michalek und Martin Dasing (10 Jahre), Alois Maierhöfer, Daniel Förstner und Adrian Hauber (15 Jahre), Denise Beck und Kristian Binder (20 Jahre), Erika Kilian und Matthäus Knecht (40 Jahre) und Erwin Grüb (55 Jahre).