Das Rosenberger Kaffeekränzle schwelgt in Erinnerungen

Wer kennt sich besser mit gedeckten Tischen aus, als das Rosenberger Kaffeekränzle, das in diesem Jahr 70. Jubiläum feiern onnte? Jetzt war die lustige Runde zu Gast im Rosenberger Museum Altes Rathaus, um hier die neue Sonderausstellung „Tischlein deck dich“ in Augenschein zu nehmen. Es wurde ein heiterer Nachmittag – und das trotz einer ruinierten Torte.

70 Jahre ist es alt, das Rosenberger Kaffeekränzle unter der derzeitigen Leitung von Marianne Köder. Als Erwin Maas, einer der aktiven Senioren der Galerie und Museum altes Rathaus, in der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ davon gelesen hatte, stand sein Entschluss fest. Die Damen werden in die Ausstellung „Tischlein deck Dich“, die derzeit im alten Rathaus aufgebaut ist, eingeladen. Und so ist es dann auch geschehen.

Die Damen kamen schon gut gelaunt ins Museum und nahmen an der Tafel Platz, um sich mit Kaffee und Kuchen verwöhnen zu lassen. Gunter Mühlegger war die gute Fee im Hintergrund. Er war zuständig dafür, dass alle einen heißen Kaffee und leckeren Kuchen kredenzt bekamen. Für den Service war Gerhard Gaugler zuständig. Er brachte die Tortenplatte auf einer Hand balancierend in den Ausstellungsraum und… da geschah das Unglück. Die volle Tortenplatte rutschte ihm aus der Hand und landete unter dem großen Gelächter der Damen auf dem Boden. Doch das war egal. Fein säuberlich wurde die ziemlich lädierte Torte aufgesammelt und unbeeindruckt auf den Tellern der Gäste verteilt. Geschmeckt hat sie trotzdem, lachten die Damen vom Kaffeekränzle.

Sie fühlten sich richtig wohl und schwelgten in Erinnerungen als sie die vielen Sammeltassen, die im Museumsraum ausgestellt waren, erblickten. Sie erinnerten sich an ihre Jugendzeit, als sie als Mädchen zur Kommunion oder anderen großen Festen eine Sammeltasse geschenkt bekamen, die dann im Stubenbüfett, aufgestellt auf der Untertasse, ihren Platz fand. Damals war alles noch anders, sagten sie im Gespräch mit unserer Zeitung, denn da wurde die Kommunion noch zu Hause gefeiert. Heute geht man in Lokale und die Feier gleicht eher einer Hochzeit.

Wie schon erwähnt, gelacht wurde an dem Nachmittag viel und gar manche Dame wischte sich die Lachtränen aus den Augen. Und wie es Tradition beim Kaffeekränzle ist, wurde auch viel gesungen. „Lustig ist das Rentnerleben, brauchen keine Rechenschaft geben“, hörte man. Die Frauen sangen aus voller Kehle, gegen Abend zogen sie nach Hause. Marianne Köder als Vorsitzende bedankte sich für die freundliche Einladung bei Gerhard Gaugler und Erwin Maas sowie Gunter Mühlegger, der im Hintergrund werkelte.