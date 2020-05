Melanie Weber ist Flugbegleiterin im Langstreckendienst bei der Deutschen Lufthansa. Wegen der Corona-Pandemie muss die gebürtige Hohenbergerin derzeit allerdings am Boden bleiben. Gerade ist sie auf Heimatbesuch im Virngrund.

Die 36-Jährige, die in München lebt, durfte nun erstmals wieder aus der bayerischen Landeshauptstadt heraus in die Virngrundgemeinde fahren. Die bayerische Landesregierung hatte zum Muttertag die restriktiven Reisebeschränkungen gelockert, sodass Weber über die Landesgrenze nach Baden-Württemberg reisen konnte. Für Weber eine außergewöhnliche Situation. Schließlich überwindet sie in ihrem Job normalerweise ohne große Formalitäten nicht nur Landesgrenzen, sondern Kontinente. Doch mit Corona ist auch für Weber alles anders geworden.

Am 1. April 2020 wurden sämtliche Dienstpläne heruntergefahren. Seither sind die allermeisten Angestellten der Lufthansa im fliegerischen Dienst im wahrsten Sinne des Wortes „am Boden“. Nur rund fünf Prozent des Luftverkehrs wird bei der Lufthansa aufrechterhalten. Kurzarbeit ist angesagt. „Das ist weniger ein finanzielles Problem, weil die Fluggesellschaft das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent aufstockt“, sagt Melanie Weber.

„Mir fehlt das internationale Flair meiner Arbeit“, erzählt die trotz aller Pandemie Zuversicht ausstrahlende Wahlmünchnerin. Im Durchschnitt startete sie etwa viermal im Monat zu einem „Umlauf“, wie es im Fachjargon heißt. Ein Umlauf geht zwischen vier und sieben Tage. Bei einem Flug bis zu acht Stunden Dauer, beispielsweise von München nach New York, dauert der Aufenthalt dort 24 Stunden bis die gleiche Crew den Rückflug antritt. Geht der Flug über acht Stunden hinaus, darf sich die Crew, bestehend aus dem Cockpitpersonal, also den Piloten und dem Kabinenpersonal, auch „flight attendants“, auf deutsch Flugbegleiter, 48 Stunden erholen. Das bedeutet, dass man aus dem Hotel raus kommt, um sich die Umgebung der Stadt und des Airports anzusehen.

Ende Februar erfuhr Melanie Weber bei einem Umlauf in Mexiko erstmals mehr über das Corona-Virus. Sie selber hatte ihren letzten Flugeinsatz Mitte März beim ersten Evakuierungsflug in Kooperation mit der Bundesregierung; damals wurden Gäste des Kreuzfahrtschiffes AIDAperla, die in Bridgetown/Barbados hängen geblieben waren, zurück nach Deutschland geflogen. Dieser Einsatz wurde ihr vom Bereitschaftsdienst zugewiesen, ursprünglich war ein Flug in die USA vorgesehen, der aber aufgrund Corona bereits gecancelt worden war. Seit nunmehr über acht Wochen ist Melanie Weber wie die allermeisten ihrer rund 21 000 Lufthansakollegen und ~kolleginnen nicht mehr geflogen.

„Die Fliegerei ist seit dem zwölften Lebensjahr mein Lebenstraum“, erzählt die sympathische junge Frau auf der Terrasse ihres Elternhauses. Damals machte die Familie einen Griechenlandurlaub. „Von dem Urlaub weiß ich nicht mehr viel. Aber ich kann mich an alles erinnern, was vor und während dieses Flugs passiert ist. Beim Rückflug habe ich dann vor allem die Stewardessen beobachtet .“

Allerdings verlief ihr Lebensweg zunächst nicht in Richtung Fliegerei. Nach der Grundschule in Rosenberg und dem Realschulabschluss in Sankt Gertrudis in Ellwangen machte Melanie Weber eine Ausbildung zur Justizfachangestellten in Stuttgart und arbeitete fünf Jahre in diesem Beruf. Mit 24 begann sie eine Ausbildung zur „Servicekauffrau im Luftverkehr“ bei der damals noch existenten Fluggesellschaft „Augsburg Airways“ in München. Sie wechselte danach für zweieinhalb Jahre zu TUI-Fly und ist jetzt seit vier Jahren Flugbegleiterin bei der Deutschen Lufthansa. Insgesamt kann sie auf rund zehn Jahre „Stewardess“ zurückblicken. „Mir gefällt diese mittlerweile nicht mehr offiziell verwendete Bezeichnung immer noch, denn Stewardess wollte ich seit meiner Kindheit werden“, lächelt Melanie Weber spitzbübisch.

Auf die Frage, ob Flugbegleiterinnen auch weniger Schönes, vor allem die Launen unzufriedener Fluggäste aushalten müssen, antwortet sie: „Generell sind Fluggäste der Deutschen Lufthansa angenehme Gäste und schätzen die Marke Lufthansa.“ Weber kann sich an keine Anmache oder ähnliches erinnern. Allerdings komme es immer wieder zu herausfordernden Situationen an Bord. „Als Flugbegleiterin muss ich immer flexibel sein und schnell handeln können.“ Mitunter auch in recht netten Situationen, etwa wenn eine allein reisende Mutter ihr das Baby in den Arm drückt, weil sie auf Toilette muss. „Dann bin ich Mamaersatz“, berichtet sie lächelnd.

Medizinische Notfälle kommen häufiger vor. Solche Situationen werden durchgespielt und durch ständiges Training geübt. Und in den allermeisten Fällen geht es glimpflich aus; ein Notfallpaket ist an Bord und für eine Spritze, etwa bei einem Herzinfarkt, den sie glücklicherweise noch nicht erleben musste, ist meist ein Arzt oder eine medizinische Fachkraft unter den Fluggästen.

Ganz besonders lobt Melanie Weber den Teamgeist und Zusammenhalt bei der Lufthansa. Das fliegende Personal wird, wenn die Einschränkungen weiter anhalten, finanziell kürzer treten müssen, um Entlassungen zu vermeiden, sagt sie und ergänzt. „Dazu sind ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch bereit.

„Ich möchte schon sehr gerne bei der Lufthansa alt werden“, erklärt sie weiter. Das bedeutet Arbeiten bis mindestens zum 55. Lebensjahr; danach gibt es Ausstiegsmöglichkeiten, Teilzeitmodellen ähnlich. Allerdings kennt sie auch Kollegen, die mit 60-Plus noch gerne Dienst im Flugzeug schieben. „Einen Plan B dafür habe ich bis jetzt noch nicht“.

Sie ergänzt abschließend: „Wenn es keine weitere Corona-Welle gibt und hoffentlich bald einen Impfstoff, wird im Spätsommer, spätestens im Herbst und zu Weihnachten wieder ein stärkerer Flugverkehr kommen. Denn noch sind die Deutschen Reiseweltmeister und ganz viele haben zahlreiche Verwandte, Freunde und Bekannte auf der ganzen Erde, die sie besuchen möchten.“