Claus Prügner geht in den Ruhestand

Nach fast 40 Jahren im Schuldienst und 25 Jahren Lehrtätigkeit an der Karl-Stirner-Schule Rosenberg ist Diplom-Pädagoge Claus Prügner von der Schulgemeinschaft feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden.

Prügner studierte von 1979 bis 1983 an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd die Fächer Mathematik und Technik, bevor er 1984/85 seinen Vorbereitungsdienst an der GHS Süßen absolvierte. Sein beruflicher Weg führte ihn 1986 zunächst an die Herder-Schule in Oberesslingen, ab 1994 an die GHS Mittelhofschule in Ellwangen.

1997 wurde Claus Prügner an die Karl-Stirner-Schule Rosenberg versetzt und unterrichtete Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe. Seine Fachkompetenz war auch am Seminar für Lehrerausbildung in Schwäbisch Gmünd gefragt, an dem er Lehraufträge in Mathematik und Technik wahrnahm. Für das Staatliche Schulamt war er als Sicherheitsbeauftragter tätig. Mit den Bildungspartnern der Karl-Stirner-Schule hielt er als Verbindungslehrer guten Kontakt.

Claus Prügner engagierte sich auch außerhalb seines Dienstes für die Schule. So war er als Gründungsmitglied des Freundeskreises bis zuletzt für den Verein aktiv. Die Schulgemeinschaft bedankte sich bei Claus Prügner für sein Engagement und verabschiedete ihn mit den besten Wünschen in den Ruhestand.