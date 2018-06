Blutspenderehrung in Rosenberg.

In Rosenberg sind am Montag die Mehrfachblutspender der Gemeinde geehrt worden. In einer Feierstunde im Rathaus würdigte Bürgermeister Uwe Debler das unentgeltliche Engagement der Blutspender. Sie praktizierten „Nächstenliebe ersten Ranges“. Der Rosenberger Verwaltungschef wies in diesem Zuge darauf hin, dass Blut auch in einer technisierten Welt nach wie vor nicht künstlich hergestellt werden könne. „Blut kann nur der Mensch geben“ , betonte Debler, der in diesem Zuge an alle Anwesenden im Saal appellierte, möglichst oft zur Blutspenden zu gehen. Danach wurden von Bürgermeister Uwe Debler sowie von Peter und Elfriede Blitsch vom DRK-Ortsverein die Auszeichnungen vergeben. Für zehnmaliges Blutspenden wurden geehrt: Johannes Ebert, Claudia Gaugler, Carolin Januschko, Daniel Knecht, Silvia Mayer, Florian Mehrer, Christine Rief, Daniele Schrade, Hildegard Stöcker und Jutta Zerrer. Für 25 Blutspenden wurden geehrt: Werner Brendle, Thomas Fredrich, Jan-Kai Heller, Ursula Schiele, Alwin Schips, Norbert Vogel und Jens Vollbrecht. Für 50-maliges Blutspenden erhielten Gisela Hirsch und Dietmar Mack die goldene Ehrennadel mit goldenem Eichenkranz des DRK- Blutspendedienstes. Foto: rim