Die Ausstellung „Bitte recht freundlich“ in der Galerie und Museum Altes Rathaus in Rosenberg wird am Sonntag um 14 Uhr eröffnet. Gerhard Gaugler hält die Einführung. Die Ausstellung ist jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet und zusätzlich nach Absprache mit der Gemeindeverwaltung Rosenberg, Telefon 07967 / 9000-0.