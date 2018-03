Bericht vom Pilgern auf dem nördlichen Jakobsweg

Rita und Josef Schenk aus Geiselrot sind auf den Jakobsweg entlang der spanischen Nordküste nach Santiago de Compostela gepilgert. Die beiden werden am Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr auf Einladung des katholischen Frauenbunds Rosenberg über ihre Erlebnisse berichten. Der Eintritt ist frei.

Der sogenannte Camino del Norte beginnt an der französisch-spanischen Grenze in Irun, nicht weit von Biarritz entfernt. Fast 1000 Kilometer führt er durch das Baskenland, Kantabrien und Asturien nach Santiago und Finisterre im fernen Galizien. Er folgt weitgehend der Küstenlinie, führt aber auch ins bergige Hinterland Nordspaniens. Große Städte wie San Sebastian, Bilbao, Santander und Gijon liegen ebenso am Weg wie beeindruckende Natur- und Küstenlandschaften.