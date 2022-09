Benefizkonzert bei der Borro-Ranch mit Johannes Fuchs

Der in Ellwangen und Neuler aufgewachsene und bei Wangen im Allgäu lebende Liedermacher Johannes Fuchs ist am kommenden Samstag, 13. September, Hauptakteur eines Benefizkonzertes für den Hohenberger „Arbeitskreis Vilmer“. Bekanntlich hat die katholische Kirchengemeinde Sankt Jakobus Hohenberg seit über 20 Jahren eine enge Partnerschaft mit dieser Gemeinde in Nordargentinien. Vor zwei Wochen ist von dort Paola in die Virngrundgemeinde gekommen um ein Jahr in Deutschland zu verbringen.

Johannes Fuchs möchte diese Aktion mit einem Benefizkonzert unterstützen; verbrachte er doch selber mehrere Lebensjahre in Mittel- und Südamerika und weiß um den Wert eines solchen persönlichen Austausches. Fuchs erzählt mit seinen Liedern in deutscher und spanischer Geschichten, die das Leben schreibt. Tägliche Erfahrungen, Erlebnisse, die Erinnerungen und Gänsehaut hinterlassen, verarbeitet er in eigenenTexten und erfindet dazu Melodien, die lange nachklingen. Manche Songs fordern zum Mitsingen, Mitklatschen oder Mittanzen auf. Nicht selten bindet Johannes sein Publikum in seine Konzerte mit ein.

Sein erstes Studioalbum „In Gedanken Vergessen“ hat Johannes Fuchs 2019 in Mexiko aufgenommen. Vor einigen Wochen wurde seine Single „Bist Du“ veröffentlicht. Die Lieder von Johannes Fuchs sind auf allen Streamingplattformen zu finden! Bemerkenswert waren seine beiden Auftritte auf der großen Bühne des Schillerplatzes beim Katholikentag in Stuttgart, wo er ein großes Publikum begeisterte.

Vorgruppe ist das Duo „Thomas und Basti“. Sie waren viele Jahre Betreuer in einem Zeltlager und haben dort gemeinsam musiziert. Basti lebt mittlerweile in Villingen und Thomas in Ellwangen. Das Benefizkonzert ist ihr erstes gemeinsames Projekt seit dieser Zeit. Beide spielen Gitarre und singen dazu.

Das Konzert am Samstag, dem 17. September ist eine Freiluftveranstaltung vor der Borroranch auf halber Höhe des Hohenbergs. Sitzgelegenheiten und Decken sind mitzubringen. Es beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich der AK Vilmer. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Jakobuskirche Hohenberg statt.