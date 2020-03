Basisdemokratie in Hohenberg: Anlieger entscheiden über Straßenausbau mit

. Das hat es schon lange nicht mehr gegeben: Bei der Vorstellung des Sanierungplans der Gartenwiesenstraße haben deren Anwohner über den Ausbau mit entschieden.

Vorgesehen waren an fünf Stellen Längsparkplätze, an deren Enden Bäumen stehen sollten. Die Anwohner befürchteten dadurch eine Unübersichtlichkeit ihrer Straße, was Planer und Bürgermeister Tobias Schneider auch verstehen konnten. Schneider nahm die Äußerungen der Anlieger ernst und ließ dann über diesen besonderen Punkt abstimmen. Fazit: Eine große Mehrheit der Anwohner stimmten gegen die Längsparkplätze.

Diplomingenieur Matthias Schelbert vom Crailsheimer Planungsbüro CDM Smith Consult stellte die Komplettsanierung der Ringstraße Gartenwiesen vor. Demnach muss die Wasserversorgung mit rund 410 Metern komplett und der Abwasserkanal mit etwa 230 Metern nahezu vollständig neu gemacht werden. Die Anschlüsse führen jeweils einen Meter auf das Grundstück des Hausbesitzers, der für die weitere Funktionsfähigkeit selbst verantwortlich ist. Bürgermeister und Planer baten die Anwohner dies zu überprüfen und gegebenenfalls auch gleich „in Ordnung“ bringen zu lassen. „Der örtliche Bauleiter der ausführenden Firma Roth, Ellwangen, kann dazu wertvolle Auskünfte geben“, ergänzte Bürgermeister Schneider.

Da die Leerrohre für die Breitbandverkabelung und Gasanschlüsse bereits verlegt sind und dabei die Gartenwiesenstraße mehrfach aufgerissen und geflickt wurde, wird sie nicht eine neue Straßendeckschicht sondern einen kompletten Neuaufbau bekommen. Ebenso wird der Gehweg neu angelegt, geteert und über die gesamte Strecke mit einem Niederbord versehen werden. Der Gemeinderat Rosenberg hat diese Maßnahme mit einem Volumen von 882 000 Euro in seiner Februarsitzung vergeben. Die Sanierung wird nach Ostern beginnen und voraussichtlich bis in den Oktober hinein dauern.