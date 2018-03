Bürger können über Fördergelder mitbestimmen

Die Leader-Aktionsgruppe Jagstregion feiert ihr dreijähriges Bestehen und möchte dies zum Anlass nehmen, in einem Regionalforum gemeinsam mit den Bürgern eine Zwischenbilanz zu ziehen. Mittlerweile wurden 20 Projekte in der Region mit Fördergeldern von EU und Land unterstützt. Das Regionalforum findet am Donnerstag, 22. Februar, in der Virngrundhalle in Rosenberg statt.

Ab 18 Uhr können sich Interessierte im Rahmen einer Ausstellung über die Förderprojekte der Jagstregion informieren. Um 18.30 Uhr eröffnen die Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe, Regina Gloning, und Landrat Klaus Pavel das Regionalforum. Anschließend führt Regionalmanagerin Simone Mittl in die bisherigen Aktivitäten und Ziele der Jagstregion ein. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf Arbeitsgruppen, in denen die Teilnehmer eigene Ideen und Wünsche zu den Handlungsfeldern der Leader-Aktionsgruppe einbringen können. Im Anschluss sind alle Teilnehmer zu einem Stehempfang eingeladen.

Zum Hintergrund: Die Arbeit der Leader-Aktionsgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass Bürgerinnen und Bürger selbst bestimmen können, für welche Ziele die Fördergelder eingesetzt werden. Nachdem 2014 im Zuge des Bewerbungsverfahrens als Leader-Region schon viele Bürger Zukunftsideen für die Jagstregion gesammelt haben, lädt die Aktionsgruppe zur Halbzeit der Förderperiode erneut zu einem öffentlichen Regionalforum ein, dass die Mitwirkung in den Mittelpunkt stellt.