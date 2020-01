Bühlertann startet in die närrische Zeit

Eine der größten Fastnachtshochburgen in Nordwürttemberg startet in die närrische Kampagne.

Traditionelle Prunksitzungen in Bühlertann sind am Freitag, 7., und Samstag, 8. Februar mit Beginn jeweils um 19 Uhr, sowie am Sonntag, 9. Februar, um 18 Uhr in der großen Halle des Kultur- und Sportzentrums Bühlertalhalle. Im Anschluss gibt es jeweils eine große After-Show-Party mit Schürze and Friends in der kleinen Bühlertalhalle.

Über 100 Akteure werden mit einem viereinhalbstündigen Non-Stop-Programm dabei sein, darunter Büttenredner. Eine Glitzer- und Glamourshow mit Garde- und Showtanzeinlagen, Gesangsgruppen, Sketche und Comedy werden gezeigt. Das närrische Programm wird vom Musikverein Bühlertann unter Leitung des neuen Kapellmeisters Friedrich Mück umrahmt. Die FKB-Garden, das Männerballett Kottspiel, die Bühlertanner Fastnachtsprinzen (Männerballett) sowie verschiedene Musik- und Gesangsgruppen stehen in den Startlöchern.

Der Kartenvorverkauf ist am Samstag, 25. Januar, von 9 bis 11 Uhr im Konferenzraum (UG) der Bühlertalhalle Bühlertann. Hierzu folgender Hinweis: Bereits ab 7 Uhr werden Nummernkarten ausgegeben, damit die korrekte Reihenfolge beim Vorverkauf gewährleistet bleibt.

Ab Montag, 27. Januar, sind dann die Karten persönlich im Rathaus (Sonja Gürth) sowie auch telefonisch unter 07973 / 9696-10 erhältlich. Karten gibt es zu 11, 14 und 16 Euro.