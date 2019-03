Autofahrer nach Unfall mit Truck-Gespann schwer verletzt

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch gegen 19.15 Uhr bei einem Unfall bei Bühlertann schwer verletzt worden.

Laut Polizeibericht befuhr ein 40-Jähriger mit einem landwirtschaftlichen Truck-Gespann die Zufahrtsstraße von der Weidenmühle kommend in Richtung der Landesstraße zwischen Bühlertann und Kottspiel. An der Einmündung fuhr der 40-Jährige nach links in Richtung Kottspiel ein und übersah dabei das Auto des 28-Jährigen. Der Pkw kollidierte mit dem Anhänger des Gespanns, überschlug sich und kam in einer Wiese zum Stillstand.

An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro.