Nur leicht verletzt worden ist die Fahrerin eines Autos, das sich am Donnerstag um 16.10 Uhr überschlug. Die 25-Jährige war von Bühlertann in Richtung Kottspiel unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kurz vor der Einmündung Weidenmühle kam der Wagen aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit der Fahrerin auf den unbefestigten Seitenstreifen. Das Fahrzeug übersteuerte, kam nach rechts von der Fahrbahn abkam, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.