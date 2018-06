Ausstellung beim Mittsommerfest

Im Rahmen des Rosenberger Mittsommerfestes am kommenden Wochenende, 23. und 24. Juni, rund um die Virngrundhalle sowie in und um die Karl-Stirner-Schule stellen Rosenberger Hobbykünstler ihre Werke aus. Die Ausstellung kann im Bürgersaal des Rathauses besichtigt werden. Geöffnet ist dieser am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Hobbykünstler freuen sich auf viele Besucher. Also einfach das Mittsommerfest besuchen und bei der Ausstellung im Rathaus vorbeischauen und sich die Bilder von Hildegard Bergmann, Konrad Stegmaier, Hildegard Stöcker und Judith Wohlrab anschauen. (afi)