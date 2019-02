Am Samstag: Großer Umzug in Bühlerzell

Der Bühlerzeller Faschingsumzug gehört fraglos zu den größten und schönsten Faschingsumzügen der Region. Am Samstag, 2. März, steigt das Mega-Event ab 13.30 Uhr. An den Umzug werden sich ein Straßenfasching samt Monsterguggakonzert und Party in der Turnhalle anschließen. Wie in den vergangenen Jahren haben Nachbargemeinden wie Jagstzell wieder Reisebusse organisiert, die die Fans des Umzugs sicher nach Bühlerzell bringen und am Abend auch wieder abholen. Foto. Archiv