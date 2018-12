Adventliche Atmosphäre in Rosenberg

Heimelig, gemütlich und vorweihnachtlich, so ist der kleine Adventsmarkt in Rosenberg. Rund um die Virngrundhalle und die Karl-Stirner-Schule haben sich die Vereine kräftig ins Zeug gelegt, um diese Atmosphäre zu schaffen.

Rosenbergs Bürgermeister Tobias Schneider eröffnete den Weihnachtsmarkt. Angebote gab es viele. Beim Schlendern an den weihnachtlich dekorierten Holzhütten vorbei fand man Gestricktes, Schmuck, Plätzchen, Dekoartikel, weihnachtliche Holzarbeiten und vieles mehr. Zweimal zeigte die Theatergruppe der Sportfreunde das Stück „Das glaubt uns keiner“ in der Virngrundhalle.

Hungrig und durstig musste niemand bleiben, denn das Angebot reichte von der stimmungsvoll brennenden Feuerzangenbowle über Glühwein bis hin zu Punsch und allerlei zu Essen.

Die Jugendkapelle aus Rosenberg/Jagstzell stimmte die vielen Gäste mit weihnachtlichen Weisen ein, der Nikolaus verteilte nach einer Geschichte vom Geben und Nehmen Geschenke an die Kinder. Die Aktiven des Musikvereins trotzten abends der Kälte und spielten stimmungsvolle Weihnachtslieder, denen die Besucher zuhörten und die sie zum weiteren Verweilen einluden. Eine Feuershow beleuchtete den Himmel in vielen Farben. Bis spät in den Abend genossen die Besucher die vorweihnachtliche Atmosphäre und erst die kalten Füße trieben sie nach Hause.