Ach, wie gut, dass niemand weiß…

Die Theatergruppe der Sportfreunde Rosenberg hat am Wochenende anlässlich des Rosenberger Adventsmarkts das Grimmsche Märchen „Das Rumpelstilzchen“ gezeigt. Die Virngrundhalle war bei den beiden Aufführungen rappelvoll.

Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Rumpelstilzchen, das der Müllerstochter Marie (Franzi Knecht) dabei hilft, aus Stroh Gold zu spinnen. Der Müller (Manne Rupp) hatte aus einer Eitelkeit heraus gegenüber dem königlichen Schatzmeister behauptet, dass seine Tochter genau das könne – aus Stroh Gold spinnen. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wäre da nicht „Das Rumpelstilzchen“ (Maria Schneider), das Marie zur Seite springt. Das allerdings nicht ganz uneigennützig. Denn neben einer Kette und einem Ring fordert das Männlein auch das erstgeborene Kind der Müllerstochter, die mit dem Prinz vermählt ist.

Wie die Theatergruppe der Sportfreunde am Wochenende die altbekannte Geschichte in Szene setzte, war aller Ehren wert. Mit viel Liebe zum Detail wurde das Stück zum Besten gegeben. Unter anderem standen der Müllerstochter um die 50 Mäuse hilfreich zur Seite. Und was ganz toll war, alle Kinder in der proppenvollen Virngrundhalle wurden ins Geschehen mit einbezogen. „Pass auf, der Kater ist da“, schrien die Kinder in der Halle den Mäusen auf der Bühne zu und genauso warnten sie Marie vor der intriganten Stiefmutter des jungen Königs, Senta (Sigrid Brendle). Grundsätzlich hatten die „Guten“ auf der Bühne immer viele Helfer im Publikum auf ihrer Seite.

Die Mäuse waren es letztendlich auch, die das „Rumpelstilzchen“ beim Tanz um das Feuer im Wald belauschten. „Ach wie gut, das niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß“. Das war das Glück der Müllerstochter Marie. Denn durch die Hilfe der Mäuse konnte sie den Namen von Rumpelstilzchen erraten und durfte so ihr Kind behalten.

Kompliment an die Leistung der Laienspieler der Theatergruppe der Sportfreunde Rosenberg. Ihnen ist es einmal mehr gelungen, die kleinen, aber auch die großen Besucher in der Virngrundhalle mit einem Märchen zu fesseln.