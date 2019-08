„Wir sind wieder gut in unserer Heimat angekommen“. Amanda, Claudia, Elina und Paola sind nach einem 15 Stunden langen Flug und einer 1200 Kilometer langen Busfahrt zwar müde, aber wohlbehalten in ihrer argentinischen Heimat in Vilmer angekommen. Zwei Wochen hatten die vier Frauen aus der Partnergemeinde der katholischen Kirchengemeinden Rosenberg und Hohenberg die Ostalb besucht.

Der Arbeitskreis Vilmer, eine Gruppe junger Frauen aus der Gemeinde Rosenberg, hatte die Argentinierinnen eingeladen. Anlass war ein Jubiläum: Vor 25 Jahren ist die Partnerschaft zwischen Hohenberg und Rosenberg mit der argentinischen Kirchengemeinde Vilmer in der Nähe von Santiago del Estero gegründet worden.

Die Anregung hatte 1994 Malerpfarrer Sieger Köder gegeben. 2002, 2003und 2005 waren drei junge Hohenberger im Rahmen des kirchlichen Friedensdienstes jeweils ein Jahr lang in Vilmer gewesen. 2012 kam erstmals ein junger Argentinier ein Jahr lang auf Gegenbesuch. 2006 und 2016 sind Hohenberger und Rosenberger nach Argentinien gereist. Gäste aus Südamerika kamen 1998, 2004, 2005 und 2010. Zwischen 1994 und 2003 liefen die Kontakte über die Deutsch-Argentinierin Helga Römer-Litzmann. Später entwickelten sich immer mehr Freundschaften über Briefe und Besuche.

In einem dicht gedrängten Programm besuchten Amanda, Claudia, Elina und Paola soziale Einrichtungen, Kindergärten und Schulen, Betriebe und Behörden, verbrachten viel Zeit bei den Gastfamilien Knecht, Rebele, Schneider und Wiest, gestalteten das Hohenberger Jakobusfest mit und waren ein Wochenende in einem Feriendorf im Bregenzerwald und am Bodensee.

Beim Abschiedsfest im Rosenberger Pfarrgarten verteilten die argentinischen Gäste Freundschaftsgeschenke. Sie brachten ein Video mit, auf dem alle, die bereits in Deutschland gewesen waren, grüßten und den Wunsch aussprachen, dass der bisher 25-jährigen Freundschaft weitere 25 Jahre und mehr folgen mögen.