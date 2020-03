Abschied von Wolfgang Nagler

Wenige Tage vor seinem 66. Geburtstag ist nach längerer Krankheit Wolfgang Nagler in Hohenberg gestorben. Zahlreiche Trauergästen aus nah und fern nahmen Abschied. Pfarrer Rainer Oberländer beschrieb Nagler als einen außerordentlich fürsorglichen Familienvater und Großvater.

Geboren und aufgewachsen in Unterdeufstetten lernte Wolfgang Nagler nach seiner Volksschulzeit Maschinenschlosser in der Ellwanger Varta. Er bildete sich ständig weiter und war bis zum Jahr 2007 im Werkzeug- und Maschinenhandel tätig. Danach machte er sich selbständig und fertigte in seinem Betrieb in Hohenberg Spezialdrehteile.

Wolfgang Nagler engagierte sich 48 Jahre im THW Ellwangen in unterschiedlichen Funktionen als Gruppen- und Zugführer und bis zuletzt als Fachberater. Er war zweimal in Afrika und mehrere Male in den Erdbebenregionen des Mittelmeerraumes im Helfereinsatz gewesen, zuletzt bei Hilfstransporten nach Rumänien und in den Kaukasus. „Zusammengefasst kommen seine Helferstunden auf umgerechnet fast ein Jahr“, sagte der ehemalige stellvertretende Ellwanger Ortsbeauftragte Karl-Eugen Elmer in seinem Nachruf.

Ein weiterer Schwerpunkt war Naglers Einsatz für die THW-Jugendarbeit. „Nach seinen Grundsätzen, die er vor vielen Jahrzehnten konzipiert hat und die ein mustergültiges spielerisches Herangehen an die technische Hilfe vermitteln, wird noch heute unterrichtet“, betonte Elmer.

Der Vorsitzende des Liederkranzes Hohenberg, Joachim Knecht, würdigte Nagler, der seit 1995 förderndes Mitglied gewesen ist und bei vielen Festen „im Hintergrund, meist in der Küche“ mitgearbeitet hat.

Der Kirchenchor Hohenberg unter der Leitung von Ulrike Rebele und die Flötengruppe umrahmten die Aussegnung mit mehreren Chorsätzen. Eine Bläsergruppe des Musikvereins Rosenberg begleitete den Verstorbenen bei seinem letzten Gang über dem Bergfriedhof bei der Jakobuskirche.