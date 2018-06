48 000 Euro für Gemeindestraßen

Rosenberg investiert rund 48 000 Euro in kleinere Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Den Auftrag hat am Montagabend die Firma Martin Roth aus Ellwangen erhalten, die mit 47 762 Euro das günstigste Angebot abgegeben hatte.

Gerichtet werden sollen ein Randstreifen in Tannenbühl, die Straße im Hainbuchenweg und in der Paul-Röhrle-Straße. Den größten Brocken verschlingen die Schachtsanierungen in Rosenberg und Hohenberg. Gemeinderätin Judith el Mawla regte überdies an, dass auch ein kurzes Straßenstück in Hummelsweiler, das in einem desolaten Zustand sei, ebenfalls gerichtet werden solle. Dieser kleine Straßenabschnitt liegt jedoch auf der Gemarkung Frankenhardt. Und die Gemeinde Frankenhardt hat sich bislang stets einer Sanierung verschlossen. Die Rosenberger sehen das im Prinzip ähnlich, denn die Straße liegt nicht auf ihrem Gemeindegebiet. Bürgermeister Tobias Schneider sicherte aber zu, dass er sich um ein klärendes Gespräch mit der Gemeinde Frankenhardt kümmern wolle. (afi)