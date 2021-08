47 Jugendkicker aus Rosenberg sind bei der VfB-Fußballschule am Start

47 Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren haben an der viertägigen er VfB-Stuttgart-Fußballschule auf dem Sportgelände Rosenberg teilgenommen. Die Sportfreunde Rosenberg mit Organisator Stefan Mack hatten dazu eingeladen, der Andrang war riesig .

Gleich vier Trainer des VfB Stuttgart betreuten die Nachwuchskicker aus Rosenberg bei dem Camp. Sie vermittelten Koordination, verschiedene Spielformen und -techniken. Bei Spielen und kleineren Turnieren wurde das Erlente dann sofort von den Kindern umgesetzt – unter den wachsemen Augen der VfB-Trainer.

Die Disziplin der 47 Kinder war hervorragend, lobten die Verantwortlichen am Ende. Ebenso wie übrigens auch die Kameradschaft und die Fairness. Versorgt wurden die jungen Sportlern während des Fußbalsschule von 25 frewilligen Helferinnen, die all das kredenzten, was Kinder gerne mögen. Als Belohnung konnten die Kinder zum Abschluss der Fußballschule freudestrahlend ein Trikot vom VfB Stuttgart, eine Sporthose und Stutzen mit nach Hause, die zwar nächstes Jahr wahrscheinlich zu klein sind aber dieses Fußballcamp stets in Erinnerung halten.