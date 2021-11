Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der junge Mann wollte von der Kellerstraße in die Moosbachstraße abbiegen. Dabei stürzte er alleinbeteiligt. Durch den Sturz wurde der junge Mann schwer verletzt und musste im Anschluss in eine Klinik gebracht werden. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Kurzzeitig wurde zur Versorgung des gestürzten Fahrers auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.